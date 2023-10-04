«Никогда не смогут купить сигареты»: Сунак предложил ежегодно повышать возраст продажи табака

Правительство Великобритании подготовило законопроект, по которому ежегодно будет повышаться возраст граждан, которым разрешена продажа табачных изделий. Об этом заявил британский премьер Риши Сунак.

«В будущем мы будем повышать возраст курения на один год ежегодно. Это означает, что подросткам, которым сегодня 14 лет, никогда не смогут легально продать сигареты», – заявил глава правительства, выступая на съезде Консервативной партии в Манчестере.

В настоящее время в Великобритании запрещено продавать сигареты лицам моложе 18 лет.

По словам Сунака, распространенность курения в возрастной группе до 18 лет снизилась на треть после предыдущего введения ограничений.

При этом Сунак признался, что не все в Консервативной партии поддерживают законопроект, поэтому голосование в парламенте будет свободным, то есть без требования соблюдать партийную дисциплину.