Николаев вместе с семьей отправился на отдых в Европу

Несмотря на свою широкую известность, Игорь Николаев предпочитает не разглашать то, что происходит в его личной жизни. Это отличает певца от многих других знаменитостей. Однако недавно он все же сделал шаг в этом направлении и рассказал поклонникам о том, где сейчас находится.

Судя по последним публикациям Николаева в социальных сетях, он отдыхает в Италии. Венеция оказала на него впечатление, будто бы в этом городе «застыло время и веками ничего не меняется». И хоть на снимках певец запечатлен один, все же в отпуск с ним отправилась жена Юлия Проскурякова. Она дала понять это благодаря снимкам, сделанным в итальянской кофейне.