Николов заявил о праве жителей Африки иметь доступ к разным источникам информации

По его словам, Russia Today – это международный телеканал. На нем работают представители целых пятидесяти стран.

Алексей Николов, являясь генеральным директором RT, сообщил о том, что африканцы по праву заслуживают возможность пользоваться различными источниками информации, анализировать их, а также делать выбор касательно того, кто из них транслирует правду.

Как отметил Николов, RT ежедневно предпринимает все усилия для того, чтобы наиболее полно информировать людей о том, что мейнстримные СМИ упускают из виду. Целью стоит рассказывать миру о новостях, которые раньше скрывались от аудитории. И жители Африки, по словам гендиректора, действительно заслуживают права иметь доступ к различным источникам, чтобы самим решать, кому верить.