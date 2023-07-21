Нинидзе завершила историю любви с Виторганом своей новой песней

Как сообщает портал «Дни.ру» , долгое время ходили слухи о расставании звездной пары. В свете этого певица выпустила трек под названием «Заново», в котором она наконец открыто выразила свои чувства.

В ней говорится о силе любящей женщины, которая должна принять решение в пользу себя и начать новую жизнь. Текст Нинидзе обращается к бывшему партнеру без указания имени, предположительно, к Максиму Виторгану.

Музыкальная композиция получилась довольно нежной. Она полностью отражает эмоциональное состояние исполнительницы, говоря о ее личных переживаниях. Слушатели оставили свои положительные отзывы за искренность Нино Нинидзе, которая не раз прокручивала в голове историю любви, но одновременно с этим осмелилась поставить точку.