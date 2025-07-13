Арест или штраф: чем может закончиться прогулка в купальнике по городу

Юрист Илья Русяев в беседе с «Лентой.ру» предупредил россиян, что в некоторых случаях появление в купальниках вне зоны отдыха у водоема может привести к аресту.

Эксперт пояснил, что появление россиян в купальниках в местах, которые не имеют отношение к водоемам, может привести к аресту или выплате штрафа по причине несоответствия внешнего вида нормам общественной нравственности. Юрист привел примеры общественных мест — детские площадки, городские парки, общественный транспорт или улицы городов. Степень ответственности возрастает, если рядом находятся несовершеннолетние.

«Если появление в купальнике в общественном месте сопровождается демонстративным нарушением норм общественного поведения <> действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство», — предупредил юрист Русяев.

По словам юриста Русяева, в случае административной ответственности гражданин обязан выплатить штраф в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. Если сотрудники правоохранительных органов сообщат о мелком хулиганстве, нарушителей могут арестовать на период до 15 суток. Действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, если гражданин в купальном костюме употребляет нецензурную лексику, ведет себя агрессивно и вызывающе, настойчиво пристает к окружающим.

Ранее сообщалось, что «Роскачество» планирует ввести ГОСТ на купальники.