«Нижегородская» в Москве станет городским вокзалом нового поколения

На данный момент уже готов пассажирский терминал. А это значит, что пересадки можно осуществлять с удобством и без выхода на улицу.

Как сообщает gazetametro.ru, строительство вокзала в лучшую сторону повлияет на качество поездок. Пассажиры смогут ездить с комфортом благодаря тому, что на нем будет налажено управление потоками разных видов транспортных средств. Информацией об этом поделился Степан Орлов, являясь вице-спикером Московской городской думы.

К слову, благоустройство привокзальной территории еще продолжается. Также планируется построить новый торговый центр неподалеку. И он – не единственная точка притяжения для горожан. Сам вокзал позволит удовлетворить современные потребности москвичей.