Ночь на 5 декабря стала самой морозной с начала зимы в столице и Подмосковье

Минувшая ночь стала самой морозной с начала зимнего периода в столице и Подмосковье, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт отметил, что с начала зимы в регионе впервые температура воздуха опустилась ниже десяти градусов.

Такие показатели зафиксировали в Солнечногорске — там похолодало до 10,4 градуса. Однако, холоднее всего в Подмосковье было в Черустях, где температура воздуха опустилась до одиннадцати с половиной градусов.

Самая низкая температура в столице составила 5,4 градуса ниже нуля. Тем не менее, в конце прошлого месяца в городе было холоднее — 27 ноября было 5,8 градуса мороза.

Согласно прогнозу, уже в выходные в регион вернутся оттепели.