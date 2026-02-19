Ночная смена для энергетиков: Белгород приходит в себя после ракетного удара

Всю ночь с 18 на 19 февраля аварийные службы Белгорода восстанавливали поврежденные объекты энергетической инфраструктуры. Город подвергся массированному ракетному обстрелу вечером накануне, в результате чего ряд жилых домов остались без тепла. О ситуации и принимаемых мерах рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в некоторых домах областного центра подача тепла приостановлена частично. Ремонтные бригады трудятся без перерыва и продолжат работу до полного подключения каждого многоквартирного дома. Губернатор подчеркнул, что восстановление идет по графику, и власти не отключатся, пока тепло не вернется во все квартиры.

Для борьбы с последствиями аварий в область оперативно прибыла помощь из Ленинградской области — 251 тепловая пушка. Оборудование уже передали региональному управлению МЧС. Как пояснил Гладков, пушки будут устанавливать на каждом подъезде, если теплоснабжение восстановить не удастся быстро. Это позволит удержать тепло в подъездах и квартирах до окончания ремонта.

Кроме того, регион получил очередной гуманитарный груз от Российского Красного Креста. В составе поезда — генераторы, тепловые пушки, термопоты и адаптеры питания. Все это предназначено для усиления работы пунктов обогрева, если ситуация потребуется. Губернатор добавил, что Красный Крест направил в область еще одну машину с гуманитарной помощью.

Напомним, вечером 18 февраля Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке на энергообъекты региона. По его информации, повреждения оказались существенными — в некоторых районах пропало электричество и отопление. Сейчас все службы работают в усиленном режиме.