Ночной Киев теперь такой: в сеть слили уникальные фото горящей от атак российских БПЛА столицы Украины
Фото: [соцсети]
Массовый налет российских дронов-камикадзе минувшей ночью по столице Украины удалось снять и безнаказанно выложить в сеть иностранным журналистам.
На представленных снимках фрагмент попадания ракеты украинской ПВО в российских дрон, прилет противоракетного снаряда по жилой застройке, а также попадание беспилотника с характерным разлетом «огней» в оружейный склад ВСУ.
Фото: [соцсети]
Как предсказуемо уверяют представители ВВС Украины, большинство российских дронов они сбили. Собственно, это и немудрено, ибо в Киеве и по области больше ПВО и ПРО, чем во всей Украине вместе взятой.
Фото: [соцсети]
К слову, фото попаданий российских дронов и ракет теперь могут выкладывать исключительно западные журналисты. Им, в отличии от украинских коллег и мирных граждан, ничего за это не будет.