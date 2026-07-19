Ночной перехват в Калужской области: силы ПВО сорвали атаку на Людиновский район

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку в Калужской области в ночь на 19 июля. На месте падения обломков дрона работают экстренные службы, пострадавших нет, пишет КП.

Отражение воздушной атаки

В ночь на воскресенье, 19 июля, дежурные силы противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали воздушную цель в воздушном пространстве над Калужской областью. Об успешном перехвате одного беспилотного летательного аппарата над территорией Людиновского района официально проинформировал руководитель региона Владислав Шапша в своем обращении.

Последствия на земле и текущие мероприятия

Сразу после инцидента в район падения остатков уничтоженного аппарата была направлена профильная оперативная группа. Глава региона отметил, что в настоящий момент специалисты ведут детальный осмотр местности для оценки ситуации. По предварительным оперативным данным, в результате ликвидации беспилотника человеческих жертв, ранений или масштабных разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.