Ночные забеги и «кусь»: ветврач рассказала, когда стоит беспокоиться за питомца

Кошки от природы — сумеречные хищники. Им свойственны ночная активность и легкие покусывания, так они сбрасывают лишнюю энергию. Об этом «Газете.Ru» сообщила ветеринарный врач Елена Фроленко, эксперт бренда SUPERPET.

«Тыгыдык» — это внезапные приступы беготни, когда кошка носится по дому, скачет по стенам, резко меняет направление и нередко завершает все «кусем» руки». <...> В природе кошки активны на рассвете и в сумерках. Дома нет нужды часами охотиться, и накопленная энергия выплескивается в спонтанных забегах, — пояснила специалист.

Иногда питомец устраивает «тыгыдык» сразу после лотка — так он метит территорию запахом желез на лапах. А бывает, что причина просто в игривом настроении.

«Переживать не о чем, если тыгыдыки случаются время от времени и кошка не травмирует себя. Но если это происходит слишком часто, стоит добавить в ее день больше активных игр», — добавила эксперт.

«Кусь» возникает от перевозбуждения или желания привлечь внимание. Насторожиться следует, если укус сопровождается шипением и прижатыми ушами: это может говорить о стрессе или болезни. В таком случае наблюдайте за питомцем и при необходимости обратитесь к ветеринару и зоопсихологу.

