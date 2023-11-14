Ноябрянка привезла домой золото первенства России по тяжелой атлетике

Как выяснилось, ямальским юниорам удалось взять сразу три награды. Одна из них вернулась домой с золотом. К слову, для участия в первенстве России по тяжелой атлетике съехались спортсмены из 45 регионов страны.

Напомним, в Майкопе, столице Республики Адыгея, стартовало первенство России по тяжелой атлетике среди девушек и юношей 15-20 лет. Соревнования закончатся только 20 ноября, но уже стало известно о первых результатах. О них и сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», ссылаясь на пресс-службу департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.

Стало известно, что Ксении Карпенко, тяжелоатлетке из Ноябрьска, удалось стать лучшей среди россиянок в весовой категории 64 кг. Ее результаты составили 75 кг и 99 кг в рывке и толчке соответственно.