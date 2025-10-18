Номера с трещинами и скудные завтраки: россияне пожаловались на отдых в китайских отелях

Основные нарекания гостей связаны с условиями проживания и организацией питания.

Так, в отеле «Хантин» постояльцы обнаружили в номерах трещины на стенах, а в гостинице «Евразия» туристов не устроили тесные помещения и скудный выбор блюд на завтрак. Хотя стоимость номера с утренним приемом пищи здесь не превышает 2000 рублей, многие уверены, что экономия не оправдывает столкновения с бытовыми неудобствами и невкусной едой.

В итоге отдыхающие пришли к единодушному мнению: гостиничная инфраструктура Хуньчуня требует существенных улучшений, о чем сообщает издание Primpress.

Ранее сообщалось о том, что траты россиян в Китае после отмены виз достигнут $4 млрд.