Новая инициатива повлияет на миллионы заемщиков: предложено ввести новые правила выплаты кредитов

Депутат Госдумы выступил с инициативой пересмотреть действующую систему кредитных выплат. Предлагается закрепить правило, при котором значительная часть каждого платежа будет направляться на уменьшение основного долга, пишет ТАСС .

Новая инициатива затронула кредитную систему

Леонид Слуцкий направил обращение министру финансов Антон Силуанов с предложением изменить порядок погашения кредитов для граждан.

Согласно инициативе, не менее 50% каждого ежемесячного платежа должно использоваться для сокращения основной суммы задолженности.

Аннуитетные платежи предлагают пересмотреть

Автор инициативы считает, что действующая аннуитетная система зачастую приводит к ситуации, когда в первые годы заемщики преимущественно выплачивают проценты, а размер основного долга уменьшается незначительно.

Подобный порядок применяется при потребительских, автомобильных и ипотечных кредитах.

Что может измениться для заемщиков

Предлагаемый механизм, по мнению инициаторов, позволит быстрее сокращать задолженность и сделает структуру платежей более понятной для граждан. Ожидается, что новая схема поможет снизить объем процентных выплат на начальном этапе кредитования и уменьшит общую финансовую нагрузку на заемщиков.

Особое внимание льготным программам

Отдельно в обращении отмечается важность возможных изменений для кредитов с государственной поддержкой. Предполагается, что увеличение доли погашения основного долга с первых платежей повысит эффективность бюджетных средств, направляемых на субсидирование таких программ.

Решение остается за профильными ведомствами

Пока инициатива находится на стадии рассмотрения. Возможные изменения потребуют законодательного оформления и оценки их влияния на банковскую систему и рынок кредитования.