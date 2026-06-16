Новая инициатива повлияет на миллионы заемщиков: предложено ввести новые правила выплаты кредитов
ТАСС: депутат Слуцкий предложил направлять половину платежа на основной долг
Депутат Госдумы выступил с инициативой пересмотреть действующую систему кредитных выплат. Предлагается закрепить правило, при котором значительная часть каждого платежа будет направляться на уменьшение основного долга, пишет ТАСС.
Новая инициатива затронула кредитную систему
Леонид Слуцкий направил обращение министру финансов Антон Силуанов с предложением изменить порядок погашения кредитов для граждан.
Согласно инициативе, не менее 50% каждого ежемесячного платежа должно использоваться для сокращения основной суммы задолженности.
Аннуитетные платежи предлагают пересмотреть
Автор инициативы считает, что действующая аннуитетная система зачастую приводит к ситуации, когда в первые годы заемщики преимущественно выплачивают проценты, а размер основного долга уменьшается незначительно.
Подобный порядок применяется при потребительских, автомобильных и ипотечных кредитах.
Что может измениться для заемщиков
Предлагаемый механизм, по мнению инициаторов, позволит быстрее сокращать задолженность и сделает структуру платежей более понятной для граждан. Ожидается, что новая схема поможет снизить объем процентных выплат на начальном этапе кредитования и уменьшит общую финансовую нагрузку на заемщиков.
Особое внимание льготным программам
Отдельно в обращении отмечается важность возможных изменений для кредитов с государственной поддержкой. Предполагается, что увеличение доли погашения основного долга с первых платежей повысит эффективность бюджетных средств, направляемых на субсидирование таких программ.
Решение остается за профильными ведомствами
Пока инициатива находится на стадии рассмотрения. Возможные изменения потребуют законодательного оформления и оценки их влияния на банковскую систему и рынок кредитования.