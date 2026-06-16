Обеспечат стабильную карьеру: кто окажется самым востребованным специалистом будущего

Эксперты рассказали, какие специалисты будут особенно востребованы в ближайшие 10 лет. Главными драйверами рынка труда станут цифровые технологии, медицина, промышленность и «зеленая» экономика, пишет МК.

Профессии будущего определяют технологии

Стремительное развитие технологий продолжает менять рынок труда. По мнению экспертов, в ближайшее десятилетие наибольший спрос сохранится на специалистов, работающих с данными, искусственным интеллектом и цифровыми платформами.

Компании все активнее нуждаются в сотрудниках, способных анализировать большие объемы информации и превращать их в эффективные бизнес-решения. Поэтому востребованность аналитиков данных, специалистов по машинному обучению и экспертов по внедрению ИИ продолжит расти.

Кибербезопасность становится одним из приоритетов

Одновременно усиливается потребность в защите цифровой информации. На фоне увеличения числа киберугроз работодатели активно расширяют поиск специалистов по информационной безопасности.

Эксперты отмечают, что количество вакансий в сферах искусственного интеллекта и анализа данных за последний год выросло в несколько раз, а спрос на специалистов по кибербезопасности продолжает стабильно увеличиваться.

Медицина и биотехнологии выходят на новый уровень

Старение населения и развитие современных методов диагностики формируют высокий спрос на медицинских специалистов. Особенно востребованными могут стать биотехнологи и эксперты, работающие на пересечении медицины и высоких технологий.

При этом традиционные медицинские профессии также сохраняют актуальность, поскольку нехватка врачей и среднего медицинского персонала остается серьезной проблемой.

Инженеры вновь становятся дефицитными кадрами

Одними из ключевых специалистов ближайших лет останутся инженеры. Развитие промышленности, роботизации и автоматизированных производств требует все больше квалифицированных кадров.

Особенно высокий спрос прогнозируется на робототехников, энергетиков, машиностроителей и разработчиков сложных технических систем. Эксперты считают, что дефицит таких специалистов будет только усиливаться.

Зеленая экономика открывает новые возможности

Дополнительный импульс рынку труда дает развитие экологических проектов. Компании увеличивают инвестиции в альтернативную энергетику, переработку отходов и снижение воздействия на окружающую среду.

На этом фоне востребованность специалистов по устойчивому развитию, экологов и инженеров в сфере возобновляемой энергетики будет расти.

Человеческие качества останутся вне конкуренции

Несмотря на развитие искусственного интеллекта, ряд профессий останется защищенным от автоматизации. Речь идет о специалистах, чья работа напрямую связана с общением, доверием и управлением людьми.

Высокий спрос сохранится на педагогов, психологов, HR-специалистов, руководителей и экспертов по коммуникациям. Их главными преимуществами останутся эмоциональный интеллект и способность выстраивать отношения.

Универсальные специалисты получат преимущество

Эксперты уверены, что все большую ценность будут приобретать сотрудники, способные работать сразу в нескольких направлениях. Междисциплинарные знания, гибкость мышления и готовность быстро осваивать новые навыки становятся важнейшими условиями успешной карьеры.

При этом востребованность сохранят и традиционные профессии, включая специалистов в сфере финансов, экономики и квалифицированных рабочих специальностей.