Жители Крыма нашли необычный способ решить проблему с бензином: идет атака с канистрами

На фоне дефицита топлива жители и предприниматели Крыма начали массово привозить бензин с материка. Одним из самых востребованных товаров на полуострове стали канистры, а на заправках сохраняются очереди и ограничения на отпуск топлива, пишет MSK1.

Канистры превратились в дефицитный товар

В Крыму резко вырос спрос на емкости для хранения топлива. По данным местных жителей, канистры активно раскупаются как в магазинах, так и через маркетплейсы. Причиной стала нехватка бензина на ряде автозаправочных станций и ограничения на его продажу.

На этом фоне многие автомобилисты начали искать альтернативные способы пополнения запасов топлива.

На полуострове появились «бензиновые челноки»

Часть жителей и предпринимателей организовала регулярные поездки на материковую часть России за бензином. Через Крымский мост разрешено перевозить полный бак автомобиля и до 100 литров топлива в канистрах.

Такой возможностью пользуются владельцы гостиниц, строительных компаний и других предприятий, работа которых зависит от постоянных поставок топлива.

Очереди на АЗС занимают еще ночью

В ряде населенных пунктов полуострова автомобилисты вынуждены приезжать к заправкам задолго до открытия. На некоторых АЗС действуют ограничения на отпуск топлива — не более 20 литров на один автомобиль.

В Севастополе для покупки бензина начали использовать систему предварительной записи через мобильное приложение. Однако доступные талоны быстро заканчиваются из-за высокого спроса.

Туристы также запасаются топливом

Отдыхающие, направляющиеся в Крым на автомобилях, стараются заранее приобретать бензин по пути следования. В тематических сообществах водителям рекомендуют не откладывать заправку на последние километры маршрута, поскольку ближе к полуострову найти свободное топливо становится сложнее.

Некоторые путешественники дополнительно перевозят запас бензина в разрешенных объемах.

Ситуация влияет на туристический сезон

Эксперты отмечают, что сложности с топливом уже начинают отражаться на туристической отрасли. Часть потенциальных гостей пересматривает планы на отдых, опасаясь проблем с передвижением по полуострову.