Полузащитник «Ростова» рассказал об условиях, в которых сборная Ирана находится на чемпионате мира
Полузащитник Мохеби об условиях Ирана на ЧМ: «С нами поступают нечестно»
Фото: [ФК «Ростов»]
Полузащитник «Ростова» Мохаммед Мохеби рассказал «Чемпионату», в каких условиях сборная Ирана находится на чемпионате мира по футболу.
Команда Ирана в своем первом матче сыграла вничью с Новой Зеландией (2:2), а Мохеби забил первый мяч представителей РПЛ на турнире. По мнению футболиста, иранская сборная играла хорошо, но ей было трудно из-за постоянных переездов.
«Мы приехали сюда только утром из-за того, что мы не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через два дня снова прибыть сюда. С нами поступают нечестно, но что сделать? Для футбола это нехорошо», — рассказал Мохеби.
Сборная Ирана выступает в группе G, в которую также попали команды Бельгии и Египта, которые матч между собой завершили вничью со счетом 1:1.