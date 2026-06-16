Восемь регионов России утвердили новые нормативы накопления отходов: что это значит

Первые восемь российских регионов утвердили обновленные нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Все субъекты страны должны завершить переход на новые правила до 1 июля 2027 года, пишет ТАСС .

Мусорную реформу ускоряют по всей стране

В России началось внедрение новых нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Первыми обновленные показатели утвердили 8 регионов, сообщили в Российском экологическом операторе.

В перечень вошли Москва, Пермский край, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Курганская, Смоленская, Омская и Псковская области.

Старые нормативы перестанут действовать

Согласно действующим требованиям, все регионы страны обязаны актуализировать нормативы накопления ТКО до 1 июля 2027 года. После этой даты ранее утвержденные показатели утратят юридическую силу и больше не смогут использоваться.

Обновление необходимо для того, чтобы система обращения с отходами основывалась на фактических объемах мусора, а не на устаревших данных.

Для чего нужны новые расчеты

Нормативы накопления отходов используются при организации работы региональных операторов и планировании всей инфраструктуры отрасли.

На их основе рассчитывается потребность в контейнерах, мусоровозах, сортировочных комплексах и объектах переработки. Кроме того, эти показатели влияют на расчет платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Регионам дали выбор методики

При определении новых нормативов власти субъектов могут использовать один из двух вариантов. Первый предусматривает проведение фактических замеров объемов отходов. Второй основан на сравнительном анализе с применением специальных коэффициентов, разработанных на основе исследований Российского экологического оператора.

Важная задача для тарифной стабильности

В РЭО отметили, что своевременное обновление нормативов позволит обеспечить корректные расчеты и стабильную работу региональных операторов. Также специалисты считают важным синхронизировать введение новых нормативов с тарифными решениями, чтобы избежать резкого роста платежей для населения и финансовых потерь отрасли.