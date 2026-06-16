Экс-россиянка Потапова рассказала, почему уклонилась от объятий с Александровой на турнире в Берлине

Бывшая российская теннисистка Анастасия Потапова, ныне представляющая Австрию, рассказала почему уклонилась от объятий с бывшей соотечественницей Екатериной Александровой после их матча на турнире WTA 500 в Берлине.

Александрова выиграла первый сет со счетом 6:1, после чего Потапова отказалась от борьбы, уклонившись от послематчевых приветствий с россиянкой. Анастасия пояснила, что она почувствовала себя плохо во время игры и заподозрила, что подхватила какую-то инфекцию. Поэтому она отстранилась от объятий с бывшей подругой по команде, чтобы не заразить ее.

Александрова в следующем раунде сыграет с первым номером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Белоруссии.

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