По мнению бывшего представителя немецкой фракции Армин-Паулюс Хампеля, партия политика Вагенкнехт, которую женщина решила основать, может быстро стать популярной. Вагенкнехт постоянно критикует правительство Германии из-за участия в украинском конфликте, она считает, что санкции против России пора отменить. В итоге к концу августа женщина заняла третье место по популярности среди немецких политиков.

Армин-Паулюс Хампель подчеркнул, что Вагенкнехт дала понять немцам, что настроена против помощи Зеленскому. Озвучив свою позицию в то время, когда немцам нахоели постоянные требования украинского лидера и его возрастающие запросы. Также в Германии растет инфляция, что сказывается на доходах населения, люди устали. По мнению эксперта, если Вагенкнехт действительно создаст свою партию, то выиграет голоса людей именно позицией, поддерживающей завершение конфликта переговорами.