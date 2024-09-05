Новая платформа «Я — эксперт» запущена в Подмосковье для обсуждения технических проектов
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В Подмосковье в рамках проекта «Цифровая экономика» запустили платформу «Я — эксперт», которая предназначена для проведения научно-технических советов (НТС) с участием сотрудников ведомств и жителей региона. Об этом заявили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Отмечается, что на платформе создан общий регламент работы с проектами, который упрощает организацию заседаний. Кроме того, единый архив материалов по 50 завершенным ранее проектам и научно-техническим советам позволяет сохранить и передать ценные знания и опыт. Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что уже сейчас платформа объединяет 130 экспертов.
На платформе «Я — Эксперт» пользователи могут ознакомиться с материалами технических проектов и завершенных инициатив, посмотреть календарь заседаний и реестр экспертов. Загрузить на платформу проекты и организовать заседание могут сотрудники подмосковных ведомств. Стать экспертом и принять участие в обсуждении инициативы может любой желающий. Для этого необходимо отправить онлайн-заявку.
«Это цифровое решение открывает новые возможности для совместной работы сотрудников ведомств и жителей Подмосковья. Такой формат заседаний помогает наладить конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами и делает процессы прозрачными. С момента запуска платформы в феврале 2024 года получено уже 420 заключений экспертов», — добавила Надежда Куртяник.