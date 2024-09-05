В Подмосковье в рамках проекта «Цифровая экономика» запустили платформу «Я — эксперт» , которая предназначена для проведения научно-технических советов (НТС) с участием сотрудников ведомств и жителей региона. Об этом заявили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что на платформе создан общий регламент работы с проектами, который упрощает организацию заседаний. Кроме того, единый архив материалов по 50 завершенным ранее проектам и научно-техническим советам позволяет сохранить и передать ценные знания и опыт. Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что уже сейчас платформа объединяет 130 экспертов.

На платформе «Я — Эксперт» пользователи могут ознакомиться с материалами технических проектов и завершенных инициатив, посмотреть календарь заседаний и реестр экспертов. Загрузить на платформу проекты и организовать заседание могут сотрудники подмосковных ведомств. Стать экспертом и принять участие в обсуждении инициативы может любой желающий. Для этого необходимо отправить онлайн-заявку.