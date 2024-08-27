Новая поликлиника со станцией скорой помощи вскоре откроется в Балашихе

В Балашихе в микрорайоне Саввино на территории жилого комплекса «Столичный» завершилось строительство новой поликлиники со станцией скорой помощи, объект получил заключение о соответствии проектной документации по итогам проверки. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В ведомстве уточнили, что теперь застройщик девелоперская компания «Главстрой Регионы» занимается подготовкой пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию. Поликлиника рассчитана на 670 посещений в смену. В ней разместили детское и взрослое отделения, дневной стационар, рентген-отделение, процедурный и прививочный кабинеты. Рядом со зданием появились детская площадка, зона отдыха и парковочное пространство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.