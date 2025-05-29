Мошенники массово разводят школьников, продавая фальшивые ответы на ЕГЭ

Количество заблокированных мошеннических материалов, связанных с продажей ответов на единый государственный экзамен (ЕГЭ) в мессенджерах, достигло 48, пишет телеграм-канал SHOT. Это число в 12 раз больше того, которое зафиксировали в 2024 году.

Сейчас многочисленные сайты и телеграм-каналы предлагают одиннадцатиклассникам приобрести готовые ответы на любой предмет по ЕГЭ за сумму от 2 тыс. до 8 тыс. руб. Ведясь на это, выпускники рискуют потерять свои деньги или, что еще хуже, предоставить свои личные данные мошенникам.

Как пишет SHOT, мошенники все чаще используют ботов и каналы в Telegram, чтобы обманывать детей, тогда как ранее их деятельность преимущественно велась через сторонние сайты. В частности, активно в мессенджере продаются ответы на предстоящий экзамен по русскому языку, который пройдет 30 мая.

Как отмечает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), утечка экзаменационных материалов невозможна благодаря сложной системе многоуровневой защиты. Кроме того, задания экзаменаторы получают только за несколько минут до начала ЕГЭ.

Также за распространение экзаменационных материалов в России предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 тыс. руб., а также лишение свободы сроком до шести лет. Школьников, пойманных на списывании, зачастую направляют на пересдачу через год.

Ранее сообщалось, что мошенники довели экс-профессора МГУ им. М. В. Ломоносова до самоубийства.