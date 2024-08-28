Новая школа откроется в подмосковных Котельниках
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В городе Котельники достроили школу, рассчитанную на две тысячи мест, она получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и откроется в новом учебном году. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Работы прошли в рамках региональной госпрограммы строительства объектов социальной инфраструктуры, застройщиком выступила администрация округа. В здании четыре этажа, его площадь составляет около 30 тысяч квадратных метров. Там обустроили учебные классы, актовый зал, четыре спортзала площадью, библиотечно-информационный центр и другие помещения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.