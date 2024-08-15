Новая школа появилась в поселке Павловская Слобода под Истрой

В поселке Павловская Слобода городского округа Истра появилась новая школа, рассчитанная на 1,1 тысячи учеников, застройщик получил заключение о соответствии проекту. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь учреждения превышает 17 тысяч квадратных метров. В нем обустроили учебные классы, общешкольные помещения, гардеробы, спортзал, пищевой блок, библиотечно-информационный центр. Появление новой школы позволит решить проблему со второй сменой в поселке, о чем просили местные жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.