Новая школа в подмосковном ЖК «Одинцово-1» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Современная школа, рассчитанная на 1160 учеников, в ЖК «Одинцово-1» одноименного городского округа откроет свои двери к новому учебному году. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что девелопер компания ПИК возвел данное общеобразовательное учреждение в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования. Общая площадь трехэтажного здания составляет более шестнадцати тысяч квадратных метров. Блоки начальной, основной и старшей школы будут разделены.

Особое внимание в проекте уделено благоустройству — на прилегающей территории уложен газон, высажены разнообразные деревья и кустарники. Зеленая территория подойдет как для занятий, так и для прогулок и игр на свежем воздухе.

Примечательно, что в комплексе уже открыты школа, один детский сад для 350 малышей и три — на 60 мест каждый. Всего проектом предусмотрены две школы и восемь детских садов.