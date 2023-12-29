Новая супруга Петрова похвасталась подарками на Новый год

Поклонники Стаси Милославской и Александра Петрова еще не до конца оправились от их разрыва. Актер быстро нашел замену бывшей возлюбленной, назвав встречу с некой Викторией счастливым случаем, а чувства к ней настоящей любовью. Спустя очень короткое время Петров сделал ей предложение, и вот, теперь за Викторией следят 20 тысяч человек.

В личном блоге девушка недавно показала, как украсила елку и что под ней уже успел спрятать супруг. Виктория призналась, что находится в приятном предвкушении, пишет портал «Дни.ру».

Судя по всему, звездной чете предстоит разбирать много подарков на Новый год: на фотографии под главным символом праздника стоит не меньше 20 пакетов с сюрпризами.