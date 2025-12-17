Новая тайна тайги: пропавшего Усольцева сравнивают с участником группы Дятлова

Пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых связали с одной из самых загадочных трагедий в истории российского туризма — гибелью группы Дятлова. Издание aif.ru сообщает, что эксперты обнаружили неожиданное сходство между главой пропавшей семьи Сергеем Усольцевым и участником той роковой экспедиции Семеном Золотаревым.

Врач-психотерапевт Руслан Панкратов, проанализировав фотографии мужчин, описал общие черты их характера, читаемые во внешности. По его мнению, обоим были свойственны волевой характер, выносливость и выраженный самоконтроль, что выдавали схожие черты лица: прямой, собранный нос и плотные брови, создающие «прицельный» взгляд.

Однако эксперт указал и на ключевое различие: нижняя часть лица Золотарева, по его словам, говорила о суровом «выживательном» складе — дисциплинированном исполнителе, готовом выполнить приказ любой ценой. Усольцев же выглядел более мягким и готовым к диалогу человеком, хотя и обладал схожим внутренним стержнем. Панкратов подчеркнул, что это сходство психологических типов, а не доказательство их идентичности.

Эксперты также проводят параллель в опыте обоих мужчин: как и член группы Дятлова, Сергей Усольцев считался опытным путешественником, хорошо знавшим тайгу. Тем трагичнее, что этот опыт не уберег от беды ни его семью, ни туристическую группу в 1959 году.

Напомним, Сергей Усольцев с женой и пятилетней дочерью отправились в однодневный поход на горный хребет Борус в конце сентября и с тех пор не выходили на связь. Их поиски продолжаются.