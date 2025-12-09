Новая жизнь за 25 минут: в Красногорской больнице первыми в России «отключили» нерв внутри позвонка

Пациенты с хронической болью в спине, не поддающейся обычному лечению, получили реальную надежду на выздоровление благодаря медицинскому прорыву в Подмосковье. Как выяснил REGIONS , в Красногорской городской больнице впервые в России успешно выполнили революционную процедуру — радиочастотную деструкцию базивертебрального нерва.

Минимально инвазивное вмешательство направлено на источник боли, который ранее было невозможно устранить: нерв внутри самого позвонка. Руководитель отделения интервенционного лечения боли Иван Портнягин объясняет, что классические операции зачастую бессильны, когда боль исходит не от грыжи, а из тела позвонка.

«Раньше мы помогали при грыжах, но когда боль шла из самого позвонка — стандартные операции не спасали. Ученые недавно открыли: виноват базивертебральный нерв. Мы первыми в стране применили прибор для его разрушения нагревом под рентген-контролем», — пояснил он.

Технология кардинально меняет представление о хирургии позвоночника. Вместо сложной операции с длительной реабилитацией пациенту под местной анестезией вводят тонкий электрод, который под визуальным контролем точно подводится к цели. Весь сеанс занимает около 25 минут, после чего человек может покинуть клинику в тот же день, не имея швов и не теряя месяцы на восстановление. Перед дебютной операцией на человеке команда Красногорской больницы проходила специализированную подготовку в учебном центре на моделях, а для первого случая пригласила международного эксперта — монгольского доктора Бата, который подтвердил высочайший уровень российской команды.

