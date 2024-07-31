Новое дошкольное учреждение построят в подмосковных Химках

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что вблизи Олимпийской улицы в Химках возведут новый детский сад, рассчитанный на комфортное размещение 20 групп для 500 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Трехэтажное здание представляет собой вытянутую прямоугольную форму в плане. Выразительность сдержанным формам придают ризалиты — выступающие вверх элементы здания, не влияющие на планировочные решения и отсылающие к силуэтам домов со скатными крышами. Помимо декоративной функции, подобный архитектурный прием композиционно делит протяженный объем на сегменты, визуально уравновешивая пропорции и делая облик интересным, что немаловажно для восприятия объекта детьми.

Главный и второстепенный входы в здание оформлены металлическими кассетами латунного оттенка и заглублены в нишу выступающего над ними объема второго этажа. Такие же цветовые акценты прослеживаются в обрамлении оконных проемов нестандартной конфигурации с неравномерным ритмом, образующие на фасаде необычные геометрические узоры.

На прилегающей территории садика планируется провести комплексное благоустройство с обустройством игровых и спортивных площадок, зон отдыха с теневыми навесами, озеленением, организацией велопарковки и мест для остановки автомобильного транспорта.