Новое хирургическое отделение взамен бывшего акушерского корпуса откроют в Можайске

Капитальный ремонт бывшего акушерского стационара проведут в подмосковном Можайске, благодаря чему в четырехэтажном здании разместят хирургическое отделение. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что к ремонтным работам приступят уже в следующем году, они продлятся два года. Всего на проведение работ в бюджете предусмотрен один миллиард рублей. Архитектурно-планировочные решения, наружная и внутренняя отделка помещений и здания будут выполнены в соответствии со стандартом «Стационар: перезагрузка».

«Благодаря новому корпусу, мы сможем улучшить условия пребывания пациентов и качество оказания медицинской помощи по таким профилям, как хирургия, гинекология и травматология. Все это безусловно повысит доступность качественной медицинской помощи жителям Можайска», — рассказал и. о. главного врача Можайской больницы Александр Акименко.

В здание планируется работа хирургического, травматологического, гинекологического, анестезиолого-реанимационное отделения. Всего будет оборудовано 4 операционных блока: 2 для проведения хирургических операций, 1 — для травматологических и 1 — для гинекологических. В корпусе также будет работать аппарат МРТ и рентгенологическое оборудование.

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