Новое оборудование для спортивных достижений появилось в Пушкинском округе

Министерство физической культуры и спорта Московской области выделило грант на приобретение инвентаря.

отделения гребли. Они позволят юным гребцам улучшить свои навыки и повысить результаты на соревнованиях.

Также для отделения художественной гимнастики были закуплены профессиональные гимнастические ковры, которые обеспечат комфортные условия для тренировок и помогут гимнастам достигать высоких результатов.

В 2023 году Пушкинская «Спортивная школа» заняла почетное место в списке тридцати лучших спортивных учреждений Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Городского округа.

Приобретенное школой современное оборудование позволит ее воспитанникам заниматься в комфортных условиях, что, несомненно, повысит их результаты и приведет к новым достижениям!