Новое оборудование для спортивных достижений появилось в Пушкинском округе
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
Министерство физической культуры и спорта Московской области выделило грант на приобретение инвентаря.
отделения гребли. Они позволят юным гребцам улучшить свои навыки и повысить результаты на соревнованиях.
Также для отделения художественной гимнастики были закуплены профессиональные гимнастические ковры, которые обеспечат комфортные условия для тренировок и помогут гимнастам достигать высоких результатов.
В 2023 году Пушкинская «Спортивная школа» заняла почетное место в списке тридцати лучших спортивных учреждений Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Городского округа.
Приобретенное школой современное оборудование позволит ее воспитанникам заниматься в комфортных условиях, что, несомненно, повысит их результаты и приведет к новым достижениям!