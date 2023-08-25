Новое общественное пространство открыли в Коломне

Теперь для коломенцев доступно новое общественное пространство - сквер на пересечении улиц Октябрьской революции и Пионерской. Об этом рассказали в социальных сетях администрации городского округа Коломна.

Сквер создали по просьбе самих горожан. Об этом они попросили депутата Госдумы Никиты Чаплина, а также проголосовали за благоустройство именно этого места в социальных сетях. До этого, в 2021 году, по поручению губернатора Андрея Воробьева здесь убрали недостроенный объект.

Открытие новой зеленой зоны прошло с торжественной церемонией, в которой приняли участие парламентарий Никита Чаплин и глава Коломны Александр Гречищев, а также председатель местного Совета депутатов Николай Братушков.

Данный сквер создали по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Как отметил глава Коломны, этот сквер станет еще одним подарком для горожан ко Дню рождения города.