Новое отделение открылось в Сергиево-Посадской больнице

В Сергиево-Посадской больнице открылось отделение торакальной хирургии, где будут оказывать плановую и экстренную специализированную хирургическую помощь пациентам с деструктивными заболеваниями легких, сообщили в областном Минздраве. Это стало возможным благодаря получению больницей профильной лицензии.

«В новом отделении планируется проведение плановых хирургических вмешательств, таких как видеоторакоскопическая биопсия образований легких, лимфатических узлов средостения и других операций. В экстренном порядке в отделение также будут поступать пациенты с травмами органов грудной клетки и ребер, возникшими при ДТП или падении с высоты», — уточнил руководитель хирургической службы больницы, врач — торакальный хирург Александр Теляшов.

В министерстве уточнили, что новое отделение укомплектовали необходимым оборудованием для того, чтобы проводить хирургические вмешательства. Хирурги уже провели первую диагностическую малоинвазивную процедуру — видеоторакоскопию пациенту со спонтанным пневмотораксом. При такой патологии происходит скопление воздуха в плевральной полости. Под местной анестезией через небольшой разрез пациенту установили торакопорт и ввели оптическую систему.

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