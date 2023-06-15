Новое шоу от ТНТ будет сниматься в Китае

На ПМЭФ-2023 в Петербурге генпродюссер ТНТ Аркадий Водахов дал анонс нового шоу от телеканала, съемки которого пройдут в Китае. Об этом пишет РИА Новости 15 июня.

По данным издания, проект будет называться «Сокровища императора», но на данный момент сроки выхода нового шоу неизвестны. При этом участие в новом проекте принимают и разработчики «Новых звезд в Африке».

В ТНТ напомнили, что совсем скоро на экраны российских телезрителей выйдет адаптация «Постучись в мою дверь», известного турецкого сериала, а также в ближайшее время в Турции начинаются съемки еще одного сериала LUV, в котором, кстати, сниматься будут как турецкие, так и российские актеры.