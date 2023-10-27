Новое здание детской школы искусств открыли в подмосковном ЖК «Пехра»

Второе здание детской школы искусств № 1 имени Свиридова открылось в жилом комплексе «Пехра» в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Здесь разместились учебные мастерские, кабинет истории искусств, административные и бытовые помещения. Застройщик ГК «Гранель» оснастил школу всем необходимым современным оборудованием и мебелью.

Дети уже начали посещать уроки рисунка, художественного творчества, живописи, станковой композиции, истории изобразительного искусства. Первые пленэрные занятия при теплой погоде проводились на свежем воздухе, неподалеку от реки Пехорки.

«Среди задач нашей школы — выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития, приобретение опыта творческой деятельности, подготовка ребят к поступлению в профильные образовательные учреждения», — отметила директор Оксана Каменская.

Школа искусств в ЖК «Пехра» работает ежедневно в удобном для детей графике. Сейчас в школу записано уже 145 ребят от 9 до 18 лет. Набор учащихся на бюджетные места завершен, при этом доступны занятия на коммерческой основе по текстилю, дизайну и графике.