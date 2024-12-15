Новогодние шоу оказались не нужны почти половине россиян

Праздничные развлекательные шоу на телевидении теряют свою популярность среди россиян. В новогоднюю ночь только каждый десятый опрошенный намерен смотреть телевизионные программы, в то время как почти половина респондентов (47%) не собирается их включать.

Такими данными со ссылкой на результаты опроса сервиса по подбору работы Superjob делится РБК.

Интересно, что женщины чаще включают новогодние шоу в качестве «фона» — 38% из них предпочитают оставлять телевизор включенным, в то время как среди мужчин это число составляет 30%.

В возрастной категории старше 45 лет желание смотреть шоу «на фоне» отмечают 43% опрошенных, в то время как молодежь проявляет меньший интерес — всего 33%.

Согласно данным опроса, к полноценному просмотру новогодних программ семьи с детьми склонны — 41% респондентов планируют насладиться праздничными шоу в кругу родных, в то время как бездетные респонденты склонны делать это реже (31%).

Среди артистов, которых ожидают увидеть в новогодних программах, чаще всего упоминаются такие звезды, как SHAMAN, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Niletto (Данил Прытков), Люся Чеботина и Анна Асти.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне национальным видом спорта в России считают хоккей.