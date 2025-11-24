Новогодний декор в подъезде может привести к штрафу, предупреждает юрист

Установка новогодних гирлянд и украшений на фасадах и в подъездах многоквартирных домов может обернуться для жильцов административными штрафами. Несмотря на отсутствие прямого запрета, подобный декор часто нарушает правила пожарной безопасности, что становится причиной конфликтов между соседями, управляющими компаниями и надзорными органами, рассказал в интервью Ленте.ру управляющий партнер юридической компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

По словам эксперта, наиболее проблемной зоной являются помещения общего пользования внутри дома. Лестничные клетки, коридоры и площадки официально классифицируются как пути эвакуации. Действующие нормы пожарного режима строго запрещают загромождать эти пространства любыми предметами, которые могут помешать экстренной эвакуации или способствовать распространению пламени. Если инспектор МЧС обнаружит нарушения, владельцу украшений грозит денежное взыскание.

Юрист также обратил внимание на правовой статус фасадов зданий. Внешние стены, окна и другие конструктивные элементы являются общей собственностью всех жильцов. Следовательно, размещение на них личных декоративных элементов без коллективного одобрения выходит за рамки прав отдельного собственника, пояснил Русяев.

Управляющие компании имеют полное право потребовать демонтировать такие украшения, особенно если электропроводка проложена с нарушениями и представляет потенциальную угрозу.

При этом Русяев отметил, что небольшие украшения на входной двери квартиры обычно не вызывают нареканий. Однако объемные композиции, свисающие гирлянды и легковоспламеняющиеся материалы расцениваются как источник повышенного риска и УК может настаивать на их устранении.

