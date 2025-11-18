Эксперт по ЖКХ разъяснил размеры штрафов за неубранное пепелище сгоревшего дома

Россиянам, чьи дома пострадали от пожара, грозит административная ответственность за оставленные в беспорядке территории. Об этом в беседе с журналистами предупредил известный общественный деятель и специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь.

Эксперт акцентировал, что обязанности по содержанию земельного надела сохраняются за собственником в полном объеме, даже если от строения остался лишь обугленный каркас. По словам Бондаря, законодательство обязывает владельцев поддерживать порядок на своей земле. В случае пренебрежения этим правилом и нецелевого использования участка на протяжении трех лет, земля может быть изъята в принудительном порядке.

Помимо риска утраты собственности, за бездействие предусмотрены и значительные финансовые санкции. Размер штрафа, согласно нормам КоАП РФ, может варьироваться от 20 до 50 тыс. руб. В отдельных случаях, как уточнил специалист, сумма взыскания будет привязана к кадастровой стоимости надела, что может привести к еще более серьезным денежным потерям для нерадивых хозяев.

