Новогодний отдых обернулся борьбой за жизнь для двух подростков в Приморье

В первый рабочий день после новогодних праздников, 6 января, в реанимационное отделение Уссурийской центральной городской больницы доставили двух подростков с диагнозом «острое отравление алкоголем». Состояние пациентов было тяжелым, они находились в алкогольной коме, сообщает ussurmedia .

По последней информации от медиков, жизненные показатели несовершеннолетних стабилизированы, они пришли в сознание. Однако, как подчеркивают в медучреждении, пациентам предстоит длительный период восстановления нарушенных функций организма.

Врачи больницы напоминают, что для детского и подросткового организма не существует безопасных доз алкоголя. Токсическое воздействие и формирование зависимости наступают значительно быстрее, чем у взрослых. Специалисты отмечают, что ключевым фактором, влияющим на отношение ребенка к спиртному, является пример, который подают родители.

