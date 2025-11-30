«Новогодняя лихорадка». Цены на икру и сладости перед праздниками взлетят на 15%

Эксперт в области финансов Дмитрий Морковкин, занимающий должность доцента в Финансовом университете при Правительстве РФ, поделился с «Лентой.ру» стратегией грамотных покупок для новогоднего застолья.

По его словам, значительной экономии можно достичь, совершая заблаговременные покупки на акциях и ожидая сезонного снижения стоимости отдельных категорий товаров.

Специалист советует заранее приобретать сливочное масло и сыры, так как их стоимость традиционно резко увеличивается в предпраздничный период. Для формирования запасов также идеально подходят различные консервы — они не только долго хранятся, но и отличаются широкой сферой применения в кулинарии. Такие продукты, как сахар и шоколад, при обеспечении правильных условий хранения также могут стать частью «антикризисного» резерва, не теряя своих вкусовых качеств.

Морковкин выделил группу товаров, цены на которые к Новому году неизменно растут: это красная икра, морепродукты, деликатесная продукция, алкогольные напитки и кондитерские изделия. Финансист настойчиво рекомендует не откладывать их покупку на последние недели декабря, а воспользоваться, к примеру, ноябрьскими распродажами.

«Цены на красную икру к праздникам могут вырасти на 10-15 процентов, на алкоголь — до 10 процентов, на сладости — до 15, — предупредил эксперт.

При этом он отметил и противоположную тенденцию: на некоторые базовые продукты, такие как крупы и макаронные изделия, стоимость стабилизируется или даже снижается. В частности, на гречку прогнозируется падение цен на 3-5%.

Основными драйверами предстоящего роста цен, помимо ажиотажного спроса, специалист назвал увеличение затрат на сырье, материалы, топливно-энергетические ресурсы и фонд оплаты труда.

Ранее Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в теплые страны на Новый год.