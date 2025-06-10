Новоникольское отмечает 398 лет со дня основания в Талдомском округе

Глава Талдомского округа, Юрий Крупенин, и председатель Совета депутатов, Михаил Аникеев, поздравили жителей села Новоникольское с празднованием 398-й годовщины его основания.

В рамках торжественной церемонии были вручены почетные награды жителям, внесшим значительный вклад в развитие села.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Эта юбилейная дата стала не просто поводом для празднования, но и возможностью отдать дань уважения богатой истории и успехам Новоникольского. Село обладает многовековым историческим прошлым, насчитывающим почти четыре столетия. В этой сплоченной и дружной общине бережно хранятся традиции, передаваемые из поколения в поколение. Это место, давшее жизнь многим талантливым людям, стало олицетворением единства и взаимопомощи.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Во время мероприятия участники вспомнили ключевые моменты из прошлого села, поделились личными историями и впечатлениями. Глава округа акцентировал внимание на необходимости сохранения культурного наследия и подчеркнул важность вовлечения жителей в процесс дальнейшего развития села.

Обращаясь к жителям Новоникольского, Михаил Аникеев заверил, что местная администрация продолжит оказывать всестороннюю поддержку для улучшения качества жизни в селе. Жители, в свою очередь, выразили искреннюю признательность за внимание и заботу, и пообещали активно содействовать дальнейшему процветанию своей малой родины.