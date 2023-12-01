Новорожденных «Дедов Морозов» выписали в первый день зимы из Видновского перинатального центра

Первый день зимы порадовал жителей Подмосковья обильным снегопадом. А видновским родителям, которым посчастливилось недавно стать мамами и папами новорожденных, 1 декабря ждал самые незабываемый сюрприз.

Малышей, которых в этот день выписывали из Видновского перинатального центра, медики передавали родителям в костюмах Дедов Морозов. Такие новогодние подарки уже получили тысячи семей Ленинского округа и ближайшего Подмосковья.

Как сообщили в перинатальном центре, кроме того, всех малышей, которые появились на свет 1 декабря, передавали мамам в ярких костюмах.

«Когда рождается ребенок – это всегда хорошее настроение. Наши родители приходят за новорожденным, а тут им декабренка выносят. Полтора месяца будем создавать праздник для всех наших пациенток и их семей» - пообещала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Предполагается, что в этом году декабрятами станут свыше 500 малышей.