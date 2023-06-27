Новосибирские приставы провели массовое выдворение мигрантов

С 19 по 25 июня в Новосибирской области было произведено задержание 41 иностранца. У гостей из соседних для РФ стран и Западной Африки кончился срок пребывания на территории России. Судебные приставы отправили их в родные страны. Об этом корреспондентам СМИ рассказали в пресс-службе ведомства по региону.

Задержанные иностранцы были отправили в родные Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Нигерию.

Для местных приставов случай стал уникальным. Им пришлось депортировать гражданку Нигерии в ее родной Бенин-Сити. Мигрантка прибыла в РФ для обучения в северной столице, но забыла оформить заявление для регистрации по месту пребывания. Ее виза истекла еще осенью 2015 года. Девушка все это время жила в Новосибирске. Ранее девушка была оштрафована за занятие проституцией и нарушение правил пребывания в стране, но даже после этого она не покинула Россию. После прошедших накануне задержаний, она была отправлена в родную страну.

Сообщается, что все задержанные мигранты были сопровождены до пункта пропуска через государственную границу России.