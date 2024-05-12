Новость о снятии с должности главы Минобороны Шойгу заняла первые полосы иностранных СМИ

Сегодня президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить временно исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ, сменив, таким образом, действующего министра Сергея Шойгу, возглавлявшего оборонное ведомство последние 13 лет.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства хочет видеть на посту министра обороны гражданского человека, которым и является Белоусов. Кроме того, как отметил Песков, по замыслу Путина, ведомство должно быть открыто передовых идей и инноваций.

На произошедшие кадровые перестановки в высшем руководстве российского Минобороны мгновенно обратили внимание ведущие мировые СМИ. В частности, об решении Путина заменить Шойгу на Белоусова написали британские Telegraph, The Guardian и Daily Mail, американская Financial Times, телеканалы CNN, NBC.

Также об этом на своих первых полосах написали агентство Bloomberg, Sky News, польские Rzeczpospolita и Onet.