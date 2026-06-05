Новости СВО 5 июня 2026: сводка Минобороны РФ, пострадавшие регионы, сколько БПЛА сбито

В ночь на 5 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 123 беспилотных летательных аппарата. Атака затронула сразу несколько регионов страны и стала одной из самых крупных за последнее время, пишет ТАСС.

ПВО работала в нескольких регионах

Согласно данным Минобороны России, беспилотники были обнаружены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом, а также над территорией Крыма.

Кроме того, воздушные цели были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

В Тульской области сбили 14 дронов

В Тульской области за ночь уничтожили 14 беспилотников. По предварительной информации региональных властей, обошлось без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.

Оперативные службы продолжили мониторинг обстановки после завершения работы средств ПВО.

В Воронежской области поврежден промышленный объект

В Воронежской области были ликвидированы три беспилотника. В результате падения обломков повреждения получили остекление и техническое помещение одного из промышленных предприятий на юге региона.

Пострадавших нет. На время обследования территории работа отдельного производственного участка была временно остановлена.

В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Утром силы ПВО отражали атаку в районе Севастополя. По данным городских властей, три беспилотника были сбиты над морем на значительном удалении от берега.

На период действия воздушной тревоги в городе временно приостанавливалось движение морского и наземного общественного транспорта. Жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности до отмены ограничений.

Последствия уточняются

В ряде регионов после завершения атаки были отменены ранее введенные предупреждения об угрозе беспилотников. Специалисты продолжают обследовать территории и уточнять информацию о возможных последствиях ночного налета.