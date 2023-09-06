Новую библиотеку открыли в Ленинском городском округе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Ленинский]
В подмосковном ЖК «Зеленые аллеи» теперь работает новая библиотека. Об этом глава Ленинского городского округа Алексей Спасский рассказал в социальных сетях.
Помещение под библиотеку было выделено в одном из домов микрорайона. Там сделали ремонт, поставили новую мебель и технику, сформировали книжный фонд. Все это за счет средств местного бюджета.
Глава муниципалитета отметил, что новым развивающимся жилым комплексам нужны подобные места для проведения досуга. Поэтому в новой библиотеке также будут работать кружки для подрастающего поколения и занятия в рамках проекта «Активное долголетие».
Алексей Спасский также напомнил, что за последние несколько лет в Ленинском городском округе открылись библиотеки в микрорайонах «Пригород Лесное», «Ново-Молоково» и в шестом микрорайоне города Видное. Тем временем в Центральной библиотеке муниципалитета заканчивается ремонт по нацпроекту «Культура».