Новую музыкальную школу продолжают возводить в подмосковном Королеве

Строительная готовность здания музыкальной школы в Королеве составляет уже почти восемьдесят процентов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Отмечается, что жители микрорайона с нетерпением ждут окончания строительных работ. В здании предусмотрены зрительный и два репетиционных зала, более двадцати пяти учебных кабинетов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом, а также двадцать классов для теоретических занятий. Общая площадь трехэтажного здания составит более двух с половиной тысяч квадратных метров.

Оформить школу планируют в светлых тонах, а стены распишут нотной азбукой. На прилегающей территории проведут озеленение, оборудуют парковочное пространство и места для отдыха. В новой школе ребята смогут заниматься по восьми различным направлениям.