Новую партию гуманитарной помощи отправили из Королева в зону проведения СВО. Груз был отправлен в рамках акции «Доброе дело», рассказали в муниципальной администрации.

В этот раз две фуры увезли утеплители, бытовую технику, мебель, поддоны и другие необходимые бойцам вещи.

Сбор гуманитарной помощи в округе ведется на постоянной основе. Пункты приема открыты в нескольких точках. Это Молодежный центр «Космос» на улице Гагарина, общественная приемная на улице Циолковского и благотворительный фонд «Окно в мир» на улице Дзержинского.