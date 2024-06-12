Новую партию помощи из Лосино-Петровского отправили в зону СВО
Фото: [Региональное отделение партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском]
Депутат партии «Единая Россия» из подмосковного Лосино-Петровского Гузаль Данилова отправила очередной груз с помощью в зону специальной военной операции.
Примечательно, что благодаря жителям городского округа Лосино-Петровский, организации «Сила в Правде», Благотворительному фонду Александра Нестеренко, организации «Боевое Братство» были собраны необходимые медикаменты и медоборудование, мебель, предметы гигиены, стройматериалы, продукты питания и многое другое.
Депутат партии «Единая Россия» Гузаль Данилова вместе с командой отправились в зону СВО для передачи гуманитарного груза в госпиталь, Детский дом «Аннушка», родильный дом и Войсковые части.
«Я рада, что мы общими силами смогли внести вклад и отправить порядка 3 тонн необходимых вещей и продуктов в зону Специальной Военной Операции. В такое время важно объединяться и наших бойцов. Я призываю всех, кто может, присоединиться к гуманитарным усилиям и помочь. Вместе мы сможем сделать больше для наших защитников», — сказала депутат фракции «Единая Россия» Гузаль Данилова.