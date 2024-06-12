Новую партию помощи из Лосино-Петровского отправили в зону СВО

Примечательно, что благодаря жителям городского округа Лосино-Петровский, организации «Сила в Правде», Благотворительному фонду Александра Нестеренко, организации «Боевое Братство» были собраны необходимые медикаменты и медоборудование, мебель, предметы гигиены, стройматериалы, продукты питания и многое другое.

Депутат партии «Единая Россия» Гузаль Данилова вместе с командой отправились в зону СВО для передачи гуманитарного груза в госпиталь, Детский дом «Аннушка», родильный дом и Войсковые части.